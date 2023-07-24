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Капелло считает «Лацио» подходящим клубом для продолжения карьеры Захаряна

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в случае перехода в «Лацио» будет прогрессировать в Италии.
Капелло считает «Лацио» подходящим клубом для продолжения карьеры Захаряна
  • РИА Новости

«Захарян и «Лацио»? Это прекрасный клуб для молодого игрока, чтобы начать карьеру в зарубежном футболе», — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера футболиста в итальянский клуб составит €10 млн, ещё €4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Договорённость была достигнута 24 июля.

Захарян в сезоне-2022/23 в 37 матчах забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк выразил сомнения, что «Лацио» заплатит за Захаряна требуемые деньги.

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