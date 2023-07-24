Селюк сомневается, что «Лацио» заплатит за Захаряна требуемые деньги
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«Я не думаю, что «Лацио» заплатит деньги, которые «Динамо» захочет за него, потому что бело-голубые его переоценивают. Реальная стоимость Захаряна намного меньше», — цитирует Селюка РИА Новости.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составит €10 млн, плюс €4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Договорённость была достигнута 24 июля.
В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.
Ранее «Динамо» и «Лацио» смогли согласовать трансфер Захаряна.