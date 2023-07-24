Ди Марцио: «Динамо» согласовало с «Лацио» переход Захаряна за €14 млн
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Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, сумма трансфера составит €10 млн плюс €4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Договорённость была достигнута 24 июля.
В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.
Ранее сообщалось, что переговоры между «Динамо» и «Фейеноордом» по трансферу Захаряна на паузе.