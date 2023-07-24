Ди Марцио: «Динамо» согласовало с «Лацио» переход Захаряна за €14 млн

«Динамо» и «Лацио» смогли согласовать трансфер российского полузащитника Арсена Захаряна.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, сумма трансфера составит €10 млн плюс €4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Договорённость была достигнута 24 июля.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Динамо» и «Фейеноордом» по трансферу Захаряна на паузе.