Защитник ЦСКА Дивеев перенёс операцию в Германии

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев успешно перенёс хирургическое вмешательство в Германии.

«Дивеев сегодня перенёс операцию в Германии, она прошла успешно. В ближайшее время Игорь вернётся в Москву. О сроках реабилитации сообщим несколько позже, когда они будут понятны после первичного осмотра у хирурга», — приводит слова Безуглова пресс-служба армейцев.

Напомним, что 23-летнего россиянина из-за повреждения заменили в перерыве матча за Суперкубок России с «Зенитом».

В сезоне-2022/23 Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее нападающий ЦСКА Яковлев перешёл в «Химки» на правах аренды.