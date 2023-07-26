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Защитник ЦСКА Дивеев перенёс операцию в Германии

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев успешно перенёс хирургическое вмешательство в Германии.
Защитник ЦСКА Дивеев перенёс операцию в Германии
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Дивеев сегодня перенёс операцию в Германии, она прошла успешно. В ближайшее время Игорь вернётся в Москву. О сроках реабилитации сообщим несколько позже, когда они будут понятны после первичного осмотра у хирурга», — приводит слова Безуглова пресс-служба армейцев.

Напомним, что 23-летнего россиянина из-за повреждения заменили в перерыве матча за Суперкубок России с «Зенитом». 

В сезоне-2022/23 Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее нападающий ЦСКА Яковлев перешёл в «Химки» на правах аренды.

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