Нападающий ЦСКА Яковлев перешёл в «Химки» на правах аренды

Московский ЦСКА объявил о переходе нападающего Владислав Яковлева в «Химки» на правах аренды.

Как сообщается в Telegram-канале московского клуба, перед уходом 21-летний россиянин продлил контракт с армейцами до окончания сезона-2025/26.

При этом соглашение красно-синих с подмосковными клубом предусматривает опцию выкупа нападающего.

Весеннюю часть прошедшего сезона Яковлев провёл в «Пари НН», забив два мяча и отдав одну голевую передачу в 15 матчах.

Ранее нападающий «Леона» Виктор Давила попрощался с болельщиками мексиканского клуба перед переходом в ЦСКА.