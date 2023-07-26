Нападающий ЦСКА Яковлев перешёл в «Химки» на правах аренды
- РИА Новости
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Как сообщается в Telegram-канале московского клуба, перед уходом 21-летний россиянин продлил контракт с армейцами до окончания сезона-2025/26.
При этом соглашение красно-синих с подмосковными клубом предусматривает опцию выкупа нападающего.
Весеннюю часть прошедшего сезона Яковлев провёл в «Пари НН», забив два мяча и отдав одну голевую передачу в 15 матчах.
Ранее нападающий «Леона» Виктор Давила попрощался с болельщиками мексиканского клуба перед переходом в ЦСКА.