Давила попрощался с болельщиками «Леона» перед переходом в ЦСКА

Нападающий «Леона» Виктор Давила попрощался с болельщиками мексиканского клуба перед переходом в московский ЦСКА.

«Дорогие болельщики, я благодарен за время проведённое в «Леоне», горд был находиться здесь и приносить пользу клубу. Я делал всё, что в моих силах, благодарен вам и руководству за постоянную поддержку. Но сейчас пришло время сказать спасибо, пока», — приводит слова Давилы Rz Sports.

В прошедшем сезоне 25-летний чилиец забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за «Леон» во всех турнирах. Его контракт с мексиканским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

По данным мексиканских СМИ, нападающий планирует выкупить у мексиканского клуба свой контракт, рассчитанный до 31 декабря 2024 года, и перейти в ЦСКА в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за нападающего сборной Чили около €6 млн.