Свищёв: украинский шпажист снялся с поединка против россиянина из-за страха

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, почему украинский шпажист Игорь Рейзлин принял решение сняться с поединка против россиянина Вадима Анохина на чемпионате мира.

«Участие в соревнованиях, где участвуют россияне, наказуемо. Тогда зачем он поехал на эти соревнования? Какой смысл было ехать? Либо его запугали его же соотечественники, либо спортивные функционеры, либо он просто испугался», — цитирует Свищёва ТАСС.

Перед началом поединка российский шпажист вышел на дорожку, но украинец так и не появился.

В следующем раунде Анохин встретится с победителем поединка между швейцарцем Максом Хайнцером и австралийцем Лачланом Круком. Турнир в Милане проходит с 22 по 30 июля.

Международная федерация фехтования после рекомендаций Международного олимпийского комитета допустила 17 россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти спортсмены смогут принять участие в квалификационных стартах на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее президент Федерации фехтования Украины призвал применить санкции к России.