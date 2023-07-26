Жулин: жил и работал в США, но американская культура не моя

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об американской культуре.

«Я жил и работал в США. Никогда не мыслил по-английски, но очень хорошо читал, разговаривал, понимал практически все фильмы. Но американская культура не моя, она другая», — рассказал Жулин на YouTube-канале Александра Добровинского.

Жулин в паре с Майей Усовой завоевал бронзовые медали Олимпиады в Альбервиле 1992 года и выиграл серебро Игр в Лиллехаммере — 1994, а также стал чемпионом мира и Европы.

После завершения карьеры он приступил к тренерской деятельности и работал с дуэтом Татьяны Навки и Романа Костомарова, завоевавшим золото Олимпийских игр в Турине 2006 года.

Ранее Жулин заявил, что врачи оценивали вероятность выживания Костомарова в два процента.