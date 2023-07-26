Изидор: очень рад, что меня сравнивают с Анри

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, кто был его кумиром в детстве.

«Я очень рад, что меня сравнивают с Анри. Он был моим кумиром с детства. Я смотрел очень много игр и видео с его участием. Возможно, поэтому на поле похож на него. Но такое сравнение всегда льстит», — цитирует Изидора «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 23 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

Ранее Изидор заявил, что остаётся в «Локомотиве».