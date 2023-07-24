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Изидор заявил, что остаётся в «Локомотиве»

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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, что планирует остаться в клубе.
Изидор заявил, что остаётся в «Локомотиве»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Моё будущее в «Локомотиве»? Я остаюсь здесь. Мне очень нравится в «Локомотиве» — это самое главное!» — цитирует Изидора «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 23 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

Ранее Нагорных заявил, что «Локомотив» получил неадекватное предложение по Тикнизяну.

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