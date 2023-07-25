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Футболист «Торпедо» Рейна заявил, что жизнь в России комфортнее, чем в США

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Нападающий московского «Торпедо» Йорди Рейна сравнил жизнь в России и США.
Футболист «Торпедо» Рейна заявил, что жизнь в России комфортнее, чем в США
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Какая страна лучше — США или Россия? Безусловно, Россия! Я сейчас живу в Москве, и мне тут комфортнее», — приводит слова Рейны «РБ Спорт».

Нападающий объяснил, почему живёт в Москва-Сити.

«Мне близко ехать до тренировок, и я люблю чувствовать себя защищённым. Мне нравится мой район, всё удобно, люблю высокие здания», — заявил он.

29-летний перуанец последние шесть лет выступал в МЛС.

Ранее вратарь «Торпедо» Егор Бабурин рассказал, почему принял решение продлить контракт с московским клубом.

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