Бабурин: «Торпедо» за прошлый сезон запало мне в сердце, несмотря на результат

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин рассказал, почему принял решение продлить контракт с клубом.

«Грустно, что начинаю сезон в Первой лиге. У нас была цель — остаться в РПЛ, сейчас хотим вернуться обратно. Что касается меня, то я принял решение остаться в «Торпедо». Я вижу хорошее отношение ко мне команды, тренера, руководства. «Торпедо» за прошлый сезон запало мне в сердце, несмотря на результат», — приводит слова Бабурина РИА Новости.

«Химки» по итогам чемпионата России сезона-2022/23 заняли 15-е место и напрямую вместе со столичным «Торпедо» (16-е) вылетели в Первую лигу.

В сезоне-2022/23 Бабурин выступал за «Торпедо» на правах аренды. 29-летний голкипер отыграл 23 матча, пропустил 49 мячей и четыре раза отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Торпедо» в товарищеском матче.