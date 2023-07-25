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«Матч ТВ»: Черчесов может стать главным тренером «Аль‑Ахли»

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Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Аль‑Ахли» из Саудовской Аравии.
«Матч ТВ»: Черчесов может стать главным тренером «Аль‑Ахли»
  • Gettyimages.ru
  • © Srdjan Stevanovic

Как сообщает «Матч ТВ», к 59-летнему россиянину есть интерес со стороны разных клубов, но он не будет принимать поспешных решений.

В прошедшем сезоне «Аль‑Ахли» занял первое место во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии и поднялся в высший дивизион. Этим летом состав команды из Джидды пополнили сенегальский вратарь Эдуар Менди и бразильский нападающий Роберто Фирмино.

На прошлой неделе «Ференцварош» дома проиграл фарерскому «Клаксвику» со счётом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. После матча венгерский клуб объявил об увольнении Черчесова.

Ранее Черчесов заявил, что пока не думает о новой работе.

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