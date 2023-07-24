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Черчесов рассказал, что пока не думает о новой работе

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Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов признался, что начнёт думать о трудоустройстве после глубоко анализа своей работы в венгерском клубе.
Черчесов рассказал, что пока не думает о новой работе
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«Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведём итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учётом того полезного опыта, который здесь приобрели», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Также 59-летний тренер дал понять, что непредвиденную паузу в работе он заполнит общением с семьёй и друзьями.

19 июля стало известно, что руководство «Ференцвароша» приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. Команда из Будапешта потерпела поражение по сумме двух матчей от фарерского «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом квалификационном раунде турнира.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не захотят приглашать Черчесова из-за финансовых запросов.

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