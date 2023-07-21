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Червиченко заявил, что клубы РПЛ не захотят приглашать Черчесова

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не захотят приглашать Станислава Черчесова из-за финансовых запросов.
Червиченко заявил, что клубы РПЛ не захотят приглашать Черчесова
  • Gettyimages.ru
  • © Hannah McKay - Pool

«Вряд ли кто-то в РПЛ захочет воспользоваться его услугами. Услуги дорогие, плюс есть разное мнение по поводу его работы. Не вижу команды, которая может его позвать прямо сейчас. Возможно, какой-то клуб Австрии или Польши может его взять», — цитирует Червиченко РИА Новости

19 июля стало известно, что руководство «Ференцвароша» приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. Команда из Будапешта потерпела поражение по сумме двух матчей от фарерского «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом квалификационном раунде турнира.

Ранее агент Алексей Сафонов высказал мнение, что Черчесов может занять аналогичную должность в «Сочи».

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