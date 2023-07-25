Шмаров — об уходе Малкома и Вендела из «Зенита»: чемпионат станет поровнее

Бывший капитан московского «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о возможном уходе бразильских игроков Вендела и Малкома из санкт-петербургского «Зенита».

«Будет ли больше шансов на чемпионство у конкурентов «Зенита» после ухода Малкома и потенциального ухода Вендела? Не знаю насчёт шансов, но это точно ведущие игроки клуба, большая потеря для «Зенита». Ещё неизвестно, как в игровую схему впишутся новички клуба. Я думаю, что чемпионат станет поровнее. Помимо «Спартака» и ЦСКА, добавил бы ещё Краснодар», — заявил Шмаров RT.

Ранее в «Зените» сообщили о продаже Малкома в «Аль-Хиляль» за €60 млн.