В «Зените» сообщили о продаже Малкома в «Аль-Хиляль» за €60 млн

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард команды Малком будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль».

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет €60 млн», — цитирует Медведева РИА Новости.

По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года.

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее гендиректор «Црвена звезда» Звездан Терзич высказался о переходе Страхини Эраковича в «Зенит».