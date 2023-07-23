Узнать больше

В «Зените» сообщили о продаже Малкома в «Аль-Хиляль» за €60 млн

Короткая ссылка
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард команды Малком будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль».
В «Зените» сообщили о продаже Малкома в «Аль-Хиляль» за €60 млн
  • РИА Новости

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет €60 млн», — цитирует Медведева РИА Новости

По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. 

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее гендиректор «Црвена звезда» Звездан Терзич высказался о переходе Страхини Эраковича в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить