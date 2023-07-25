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Минспорт утвердил порядок приравнивания спортивных званий в ДНР и ЛНР к установленным в РФ

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Министерство спорта РФ утвердило порядок приравнивания спортивных званий, разрядов, квалификационных категорий тренеров, присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР, Украины, к установленным в РФ.
Минспорт утвердил порядок приравнивания спортивных званий в ДНР и ЛНР к установленным в РФ
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  • © PhotoAlto/Odilon Dimier

В случае отмены соревнований, причинами которой послужили обстоятельства непреодолимой силы, спортсмен не принял участия в них — разряд, присвоенный в ЛНР, ДНР, Украины, срок действия которого истёк в 2022—2023 годах, приравнивается к разряду, установленному в РФ, со дня вступления в силу приказа на срок до шести месяцев, сообщается в документе на официальном интернет‑портале правовой информации.

5 июля в правительстве РФ сообщили, что новые регионы получат финансирование на оснащение образовательных и спортивных учреждений. Решение направлено на развитие массового спорта в новых регионах, это поможет обновить спортивную инфраструктуру, привлечь детей и взрослых к занятиям и ведению здорового образа жизни.

Средства предусмотрены в программе социально-экономического развития новых регионов, утверждённой правительством в апреле 2023 года.

Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказали, что дадут оценку ситуации с участием крымских клубов во Второй лиге.

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