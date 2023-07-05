Правительство РФ выделит новым регионам финансирование для улучшения спортивных объектов

В правительстве РФ сообщили, что новые регионы получат финансирование на оснащение образовательных и спортивных учреждений.

В 2023 году правительство направит 326,8 млн рублей на закупку спортивного инвентаря и оборудования для школ и спортивных учреждений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщается в Telegram-канале «Комитет Госдумы по спорту».

Решение направлено на развитие массового спорта в новых регионах, это поможет обновить спортивную инфраструктуру, привлечь детей и взрослых к занятиям и ведению здорового образа жизни.

Средства предусмотрены в программе социально-экономического развития новых регионов, утверждённой правительством в апреле 2023 года.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы одобрил к II чтению проект об интеграции новых регионов в систему спорта.