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Правительство РФ выделит новым регионам финансирование для улучшения спортивных объектов

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В правительстве РФ сообщили, что новые регионы получат финансирование на оснащение образовательных и спортивных учреждений.
Правительство РФ выделит новым регионам финансирование для улучшения спортивных объектов
  • РИА Новости

В 2023 году правительство направит 326,8 млн рублей на закупку спортивного инвентаря и оборудования для школ и спортивных учреждений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщается в Telegram-канале «Комитет Госдумы по спорту».

Решение направлено на развитие массового спорта в новых регионах, это поможет обновить спортивную инфраструктуру, привлечь детей и взрослых к занятиям и ведению здорового образа жизни.

Средства предусмотрены в программе социально-экономического развития новых регионов, утверждённой правительством в апреле 2023 года.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы одобрил к II чтению проект об интеграции новых регионов в систему спорта.

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