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Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект об интеграции новых регионов в систему спорта

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Комитет Госдумы по спорту планирует принять во втором чтении проект об интеграции новых регионов в систему российского спорта.
Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект об интеграции новых регионов в систему спорта
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Комитет Госдумы по спорту рекомендовал принять во 2 чтении законопроект об интеграции новых регионов в систему российского спорта… Законопроект будет рассмотрен во 2 чтении 20 июня», — говорится в Telegram-канале комитета.

7 апреля в Госдуму внесли законопроект об интеграции новых регионов в систему физкультуры. Законопроектом предлагается регламентировать вопросы создания и аккредитации региональных спортивных федераций, а также признания спортивных званий, разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины, сообщается в документе, размещённом в думской базе данных.

Президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал четыре федеральных конституционных закона о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Ранее Свищёв объяснил, как международные федерации отреагируют на включение клубов с новых территорий в российские лиги.

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