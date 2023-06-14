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Свищёв объяснил, как международные федерации отреагируют на включение клубов с новых территорий в российские лиги

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Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв рассказал, как международные федерации отреагируют на включение клубов с новых территорий в российские лиги.
Свищёв объяснил, как международные федерации отреагируют на включение клубов с новых территорий в российские лиги
  • РИА Новости

«Едва ли международные федерации обрадуются желанию команд из Донецка выступать в российских лигах. Приветствовать они это точно не станут. Хотя уверен, что в ближайшем будущем взаимоотношения России с коллегами из международных федераций и МОК восстановятся и улучшатся. Рано или поздно все поймут, что спорт должен развиваться на всех территориях, где его любят. И вне зависимости от того, нравится это другим странам или нет. А МОК и федерации должны обслуживать интересы именно атлетов. Для этого они и существуют», — рассказал Свищёв RT.

Ранее в Госдуме поприветствовали участие ФК «Шахтёр» и ХК «Донбасс» в российских соревнованиях.

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