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В Госдуме поприветствовали участие ФК «Шахтёр» и ХК «Донбасс» в российских соревнованиях

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Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв высказался о возможном участии ФК «Шахтёр» и ХК «Донбасс» в российских соревнованиях.
В Госдуме поприветствовали участие ФК «Шахтёр» и ХК «Донбасс» в российских соревнованиях
  • РИА Новости

«Когда лидер региона говорит вещи понятные и ожидаемые о том, что необходимо возрождать былые традиции известных клубов, это можно только приветствовать. Мы надеемся, что он действительно примет такое решение. Все помнят о «Шахтёре» и «Донбассе», и предстоит провести огромную работу, чтобы они вновь радовали местных болельщиков», — рассказал Свищёв RT.

Ранее Свищёв призвал обсудить вопрос обязательной компенсации за смену спортивного гражданства.

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