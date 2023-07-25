Metaratings: «Спартаку» предложили защитника «Динамо» Бальбуэну

Посредники предложили «Спартаку» услуги парагвайского защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.

«Спартак» пока не заинтересован в футболисте, сообщает Metaratings.

10 июля 2022 года Бальбуэна решил приостановить контракт с «Динамо». 21 июля 2023 года футболист принял участие в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Парагваец присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что Бальбуэна заслужил стать капитаном московской команды после возвращения в Россию.