Правительство Саудовской Аравии выделило местным клубам порядка €20 млрд на трансферы футболистов в период до 2030 года.

Государственное финансирование футбольных трансферов осуществляется по линии Министерства спорта Саудовской Аравии, сообщает журналист Бен Джейкобс в Twitter.

С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср» и зарабатывает более €200 млн в год с учётом рекламных контрактов. Также в чемпионат Саудовской Аравии перешли Карим Бензема, Роберто Фирмино, Малком и Н'Голо Канте.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил уверенность, что петербургский «Зенит» принял правильное решение по трансферу бразильского нападающего Малкома.