Джейкобс: правительство Саудовской Аравии выделило €20 млрд на трансферы футболистов
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Государственное финансирование футбольных трансферов осуществляется по линии Министерства спорта Саудовской Аравии, сообщает журналист Бен Джейкобс в Twitter.
С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср» и зарабатывает более €200 млн в год с учётом рекламных контрактов. Также в чемпионат Саудовской Аравии перешли Карим Бензема, Роберто Фирмино, Малком и Н'Голо Канте.
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил уверенность, что петербургский «Зенит» принял правильное решение по трансферу бразильского нападающего Малкома.