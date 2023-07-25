Сёмин: Малком не принёс бы много пользы «Зениту» в новом сезоне из-за потери мотивации

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин уверен, что петербургский «Зенит» принял правильное решение по трансферу бразильского нападающего Малкома.

«Мне кажется, в этом году Малком начал не с такой мотивацией. Вполне возможно, что в этом году от него такой пользы могло и не быть», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что руководству «Зенита» не стоит переубеждать Малкома.

«Если игрок принял решение, то сейчас очень сложно этому помешать. Нормальный процесс. Надо купить других игроков — так и будет. Кто лучше приспособится, тот и будет более высоко в турнирной таблице», — добавил Сёмин.

23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России.





