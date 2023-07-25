Шавло: «Спартак» не может играть спокойно, это валидольная команда

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что московская команда по-прежнему больше играет на нервах своих болельщиков, а не в футбол.

«Спартак» не может играть спокойно, это валидольная команда. Она нас приучила, что лёгких путей не ищет, а делает то, что нравится зрителям. Хотелось бы, чтобы таких игр было поменьше, потому что людей на трибуне может не остаться», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Чемпион СССР в составе «Спартака» признался, что у него осталось двоякое впечатление после игры первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«Моменты «Спартак» создавал, но мало реализовали. Если бы все моменты забили, игра бы в первом тайме уже закончилась», — добавил Шавло.

«Спартак» на своём поле обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором тайме красно-белым пришлось отыгрываться. А победный мяч был забит лишь в компенсированное время. Его автором стал Даниил Хлусевич, который оформил дубль.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал понять, что в команду обязательно придут новые футболисты в летнее трансферное окно.