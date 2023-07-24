Малышев сообщил, что у «Спартака» сорвалось несколько запланированных трансферов

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев дал понять, что в команду обязательно придут новые футболисты в летнее трансферное окно.

«Не считаете, что клуб немного опаздывает с трансферами в оборону? Мы работаем с той скоростью, с которой возможно. К огромному сожалению, несколько планировавшихся трансферов сорвались или сдвинулись», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что «очень важно не привести кого-то ради цифр».

«А сделать так, чтобы команда была усилена», — добавил Малышев.

«Спартак» дома в первом туре чемпионата России обыграл «Оренбург» (3:2). В следующем матче красно-белые 21 июля на своём поле примут калининградскую «Балтику».

Ранее Антон Зиньковский заявил, что не намерен уходить из «Спартака».





