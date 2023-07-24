Малышев сообщил, что у «Спартака» сорвалось несколько запланированных трансферов
- РИА Новости
«Не считаете, что клуб немного опаздывает с трансферами в оборону? Мы работаем с той скоростью, с которой возможно. К огромному сожалению, несколько планировавшихся трансферов сорвались или сдвинулись», — цитирует Малышева «РБ Спорт».
Он подчеркнул, что «очень важно не привести кого-то ради цифр».
«А сделать так, чтобы команда была усилена», — добавил Малышев.
«Спартак» дома в первом туре чемпионата России обыграл «Оренбург» (3:2). В следующем матче красно-белые 21 июля на своём поле примут калининградскую «Балтику».
Ранее Антон Зиньковский заявил, что не намерен уходить из «Спартака».