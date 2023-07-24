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Зиньковский: я игрок «Спартака» — можно закрывать историю с переходом в «Локомотив»

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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о возможном переходе в столичный «Локомотив».
Зиньковский: я игрок «Спартака» — можно закрывать историю с переходом в «Локомотив»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Если бы что-то было, то, наверное, я бы знал. Я в «Спартаке» и отлично себя чувствую. Я игрок «Спартака» — на этом можно закрывать историю», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

По информации Ивана Карпова, железнодорожники заинтересованы в игроке красно-белых. Больше подробностей не сообщается.

В прошедшем сезоне Зиньковский принял участие в 37 матчах «Спартака» во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о Зиньковском.

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