Зиньковский: я игрок «Спартака» — можно закрывать историю с переходом в «Локомотив»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Если бы что-то было, то, наверное, я бы знал. Я в «Спартаке» и отлично себя чувствую. Я игрок «Спартака» — на этом можно закрывать историю», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».
По информации Ивана Карпова, железнодорожники заинтересованы в игроке красно-белых. Больше подробностей не сообщается.
В прошедшем сезоне Зиньковский принял участие в 37 матчах «Спартака» во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о Зиньковском.