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Заварзин считает, что уход Малкома не ослабит «Зенит»

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин не считает большой потерей для петербургского «Зенита» трансфер бразильского нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».
Заварзин считает, что уход Малкома не ослабит «Зенит»
  • РИА Новости

«Уход Малкома никак не ослабит «Зенит». Там лавка очень длинная. Они знают, что делают. К тому же, потихоньку и деньги отбивают — молодцы, зарабатывают. И состав у них очень хороший», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Экс-гендиректор столичного «Динамо» заявил, что в отсутствии еврокубков руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло верное решение.

«На сегодняшний день Лиги чемпионов у нас нет. Так что в чемпионате России у «Зенита» всё будет нормально. Уверен, что он снова станет чемпионом», — заключил Заварзин.

23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России. 

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