Заварзин считает, что уход Малкома не ослабит «Зенит»
- РИА Новости
«Уход Малкома никак не ослабит «Зенит». Там лавка очень длинная. Они знают, что делают. К тому же, потихоньку и деньги отбивают — молодцы, зарабатывают. И состав у них очень хороший», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».
Экс-гендиректор столичного «Динамо» заявил, что в отсутствии еврокубков руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло верное решение.
«На сегодняшний день Лиги чемпионов у нас нет. Так что в чемпионате России у «Зенита» всё будет нормально. Уверен, что он снова станет чемпионом», — заключил Заварзин.
23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России.