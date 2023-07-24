Минспорт признал гонки дронов видом спорта

В Министерстве юстиции сообщили об изменениях во Всероссийском реестре видов спорта.

Минюст зарегистрировал приказ Министерства спорта о включении гонки дронов в реестр, сообщается на портале правовой информации.

Уточняется, что новыми видами спорта также были признаны брейкинг, лазерный бой, воздушная гимнастика и многоборье «Готов к труду и обороне».

Тестовые соревнования по гонкам дронов проводятся в рамках фиджитал-игр в Казани.

Ранее сообщалось, что российская команда «Феникс» стала победителем пятых фиджитал-игр.