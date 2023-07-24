Узнать больше

Минспорт признал гонки дронов видом спорта

Короткая ссылка
В Министерстве юстиции сообщили об изменениях во Всероссийском реестре видов спорта.
Минспорт признал гонки дронов видом спорта
  • Gettyimages.ru
  • © Photo By Gervanio Guimaraes

Минюст зарегистрировал приказ Министерства спорта о включении гонки дронов в реестр, сообщается на портале правовой информации.

Уточняется, что новыми видами спорта также были признаны брейкинг, лазерный бой, воздушная гимнастика и многоборье «Готов к труду и обороне».

Тестовые соревнования по гонкам дронов проводятся в рамках фиджитал-игр в Казани.

Ранее сообщалось, что российская команда «Феникс» стала победителем пятых фиджитал-игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить