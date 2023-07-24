Минспорт признал гонки дронов видом спорта
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Минюст зарегистрировал приказ Министерства спорта о включении гонки дронов в реестр, сообщается на портале правовой информации.
Уточняется, что новыми видами спорта также были признаны брейкинг, лазерный бой, воздушная гимнастика и многоборье «Готов к труду и обороне».
Тестовые соревнования по гонкам дронов проводятся в рамках фиджитал-игр в Казани.
Ранее сообщалось, что российская команда «Феникс» стала победителем пятых фиджитал-игр.