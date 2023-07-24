Смородская считает, что Малкома не продадут за €60 млн

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что саудовский «Аль-Хиляль» не заплатит за бразильского нападающего Малкома запрашиваемую петербургским «Зенитом» сумму.

«Конечно, компенсацию «Зенит» получит, но гораздо меньше €60 млн», — цитирует Смородскую РИА Новости.

По ее мнению, если уход бразильца и станет потерей для чемпионата России, то не катастрофической.

23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России.