Смородская считает, что Малкома не продадут за €60 млн
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«Конечно, компенсацию «Зенит» получит, но гораздо меньше €60 млн», — цитирует Смородскую РИА Новости.
По ее мнению, если уход бразильца и станет потерей для чемпионата России, то не катастрофической.
23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России.