Европейский гимнастический союз обсудит вопрос участия россиян в соревнованиях 1—2 декабря

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) может пересмотреть своё решение о запрете спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных состязаниях.

Вопрос участия россиян и белорусов будет обсуждаться на генеральной ассамблее 1—2 декабря, сообщает пресс-служба союза.

European Gymnastics в марте продлил санкции в отношении российских и белорусских спортсменом. Международная федерация гимнастики (FIG) 19 июля допустила атлетов из России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов оценил решение FIG допустить россиян до соревнований.