Романо: «Спартак» предложил «Тоттенхэму» €12 млн за Санчеса
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Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, сделка близка к завершению, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Как сообщает «Чемпионат», «Тоттенхэм» готов продать защитника за €13,3 млн. Сторона футболиста просит зарплату в размере €3 млн.
В сезоне-2022/23 27-летний игрок провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в Английской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.
Ранее Фернандо Шена, агент Санчеса, высказался о переговорах со «Спартаком».