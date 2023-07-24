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Романо: «Спартак» предложил «Тоттенхэму» €12 млн за Санчеса

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«Спартак» направил «Тоттенхэму» официальное предложение по трансферу защитника Давинсона Санчеса в размере €12 млн.
Романо: «Спартак» предложил «Тоттенхэму» €12 млн за Санчеса
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Dodd - CameraSport

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, сделка близка к завершению, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как сообщает «Чемпионат», «Тоттенхэм» готов продать защитника за €13,3 млн. Сторона футболиста просит зарплату в размере €3 млн.

В сезоне-2022/23 27-летний игрок провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в Английской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

Ранее Фернандо Шена, агент Санчеса, высказался о переговорах со «Спартаком».

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