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Тимофеева поднялась на 117 позиций в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциации (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 11-ю позицию.

Вероника Кудерметова сохранила 14-е место, Людмила Самсонова осталась на 17-м соответственно. Екатерина Александрова — 21-я, Анастасия Потапова — 26-я, Анна Блинкова — 37-я. Мирра Андреева — 64-я. 

Мария Тимофеева поднялась на 117 позиций и теперь занимает 129-ю строчку. Россиянка выиграла первый титул на дебютном турнире WTA, победив в финале турнира в Будапеште украинку Катерину Байндль со счётом 6:3, 3:6, 6:0.

Лидером рейтинга осталась Ига Свёнтек из Польши. На втором месте Арина Соболенко из Белоруссии. Замыкает тройку Елена Рыбакина из Казахстана.

Ранее Рублёв обыграл Рууда в финале теннисного турнира в шведском Бостаде.

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