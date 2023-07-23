Вайцеховская о продаже медали фигуриста Зайцева: лот был ворованным

Обозреватель RT Елена Вайцеховская рассказала о подробностях инцидента с украденными наградами олимпийского чемпиона Александра Зайцева.

«В истории с проданной на аукционе золотой олимпийской медалью Александра Зайцева, к чему, как выяснилось, сам экс-фигурист не имеет никакого отношения, появились, как говорится, новые вводные, которые подтверждают: лот был ворованным. Как объяснил сам фигурист, после расставания с Ириной Родниной часть наград он всё же получил, просто не сразу об этом вспомнил. Развод стал настолько эмоциональным событием, что в тот момент экс-супругам было не до медалей — Александр просто перевёз свои вещи (и некоторые награды в том числе) на дачу. Но в 2000-м дачу ограбили и сожгли», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она также приводит комментарий Зайцева о проданной медали: «Когда я узнал о том, что моя медаль где-то продана, первым делом в голову пришла мысль: почему олимпийская-то, а не с чемпионата мира? Фигурное катание было едва ли не единственным видом спорта, где медали за победу в мировых первенствах реально отливали из золота. Так что те медали теоретически имели даже более высокую стоимость. Знаю, что одну из таких наград Ирина (Роднина. — RT) отдавала в музей истории спорта, но спустя какое-то время музей прекратил своё существование и все экспонаты исчезли».

«Почему на аукционе появилась именно медаль Лейк-Плэсида, тоже стало понятно. Та Олимпиада осталась единственной в истории, где на наградах гравировались имена победителей и призёров. Это по телефону подтвердила Ирина Роднина, уточнив, что это был исключительный случай — обычно на Играх подобное не практикуют», — добавила Вайцеховская.

Ранее сообщалось, что золотая медаль Зайцева, завоёванная на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк‑Плэсиде (США), была продана на аукционе.