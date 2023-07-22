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Фомин: у меня долгий контракт с «Динамо», пока не думаю о продлении

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что на данный момент не думает о продлении контрактного соглашения со столичным клубом.
Фомин: у меня долгий контракт с «Динамо», пока не думаю о продлении
  • РИА Новости

«У меня ещё два года контракта, даже не задумывался об этом. Продление? Пока мне нечего сказать, это долгий срок. У нас есть ребята, у которых остался год контракта, думаю, что вот это уже момент для разговора», — цитирует Фомина ТАСС.

В сезоне-2022/23 26-летний Фомин сыграл в 38 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Фомин заявил, что Бальбуэна не победил в голосовании при выборе капитана «Динамо».

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