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Бывший футболист сборной Польши Блащиковски объявил о завершении карьеры

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Бывший полузащитник сборной Польши и дортмундской «Боруссии» Якуб Блащиковски сообщил, что завершает карьеру.
Бывший футболист сборной Польши Блащиковски объявил о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru

«Дорогие болельщики, решение завершить карьеру было непростым, но у каждого пути есть конец. Спасибо за вашу поддержку, которую я получал на каждом этапе карьеры. Ради вас стоило играть в футбол и идти на жертвы. Решение завершить карьеру было непростым», — написал Блащиковски на своей странице в социальной сети.

Последним клубом полузащитника была польская «Висла». 37-летний поляк является двукратным чемпионом Германии.

В составе сборной Польши на его счету 109 матчей, что является вторым показателем в истории национальной команды. На чемпионате Европы 2012 года он забил в ворота сборной России (1:1).

Ранее полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что покидает немецкий «Ганновер».

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