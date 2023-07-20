Защитник «Балтики» Маляров заявил, что на стадионе «Пари НН» нет атмосферы
- РИА Новости
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«Кто из болельщиков ходит на «Пари НН»? На стадионе в Нижнем Новгороде нет атмосферы. Я играл там. Может, 30 человек кричат. Но, насколько знаю, ультрас «Нижнего Новгорода» отказались болеть за новообразованный клуб. Им неинтересно», — приводит слова Малярова Sport24.
В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/23 «Пари НН» примет санкт-петербургский «Зенит» 22 июля. Калининградская команда на следующий день сыграет в гостях с «Сочи».
Ранее сообщалось, что карту болельщика оформили более 1 млн россиян перед новым сезоном РПЛ.