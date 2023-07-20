Защитник «Балтики» Маляров заявил, что на стадионе «Пари НН» нет атмосферы

Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров рассказал об атмосфере на стадионе «Пари НН».

«Кто из болельщиков ходит на «Пари НН»? На стадионе в Нижнем Новгороде нет атмосферы. Я играл там. Может, 30 человек кричат. Но, насколько знаю, ультрас «Нижнего Новгорода» отказались болеть за новообразованный клуб. Им неинтересно», — приводит слова Малярова Sport24.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/23 «Пари НН» примет санкт-петербургский «Зенит» 22 июля. Калининградская команда на следующий день сыграет в гостях с «Сочи».

Ранее сообщалось, что карту болельщика оформили более 1 млн россиян перед новым сезоном РПЛ.