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Защитник «Балтики» Маляров заявил, что на стадионе «Пари НН» нет атмосферы

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Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров рассказал об атмосфере на стадионе «Пари НН».
Защитник «Балтики» Маляров заявил, что на стадионе «Пари НН» нет атмосферы
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

«Кто из болельщиков ходит на «Пари НН»? На стадионе в Нижнем Новгороде нет атмосферы. Я играл там. Может, 30 человек кричат. Но, насколько знаю, ультрас «Нижнего Новгорода» отказались болеть за новообразованный клуб. Им неинтересно», — приводит слова Малярова Sport24.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/23 «Пари НН» примет санкт-петербургский «Зенит» 22 июля. Калининградская команда на следующий день сыграет в гостях с «Сочи».

Ранее сообщалось, что карту болельщика оформили более 1 млн россиян перед новым сезоном РПЛ.

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