Карту болельщика оформили более 1 млн россиян перед новым сезоном РПЛ

Перед новым сезоном Российской премьер-лиги (РПЛ) более 1 млн россиян оформили карту болельщика.

Как сообщает Минцифры, в Москве карту болельщика получили 148 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — 132 тыс., в Краснодаре — 123 тыс. человек.

64% карт выдано мужчинам, 36% — женщинам.

«Перед началом нового сезона РПЛ уже выдано более 1 млн карт болельщика и продано более 40 тыс. абонементов», — говорится в сообщении.

Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что карту болельщика не планируется отменять в футболе.