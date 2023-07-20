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Карту болельщика оформили более 1 млн россиян перед новым сезоном РПЛ

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Перед новым сезоном Российской премьер-лиги (РПЛ) более 1 млн россиян оформили карту болельщика.
Карту болельщика оформили более 1 млн россиян перед новым сезоном РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает Минцифры, в Москве карту болельщика получили 148 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — 132 тыс., в Краснодаре — 123 тыс. человек.

64% карт выдано мужчинам, 36% — женщинам.

«Перед началом нового сезона РПЛ уже выдано более 1 млн карт болельщика и продано более 40 тыс. абонементов», — говорится в сообщении.

Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что карту болельщика не планируется отменять в футболе.

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