Рекордсменку мира в беге на 100 м с барьерами обвинили в нарушении антидопинговых правил

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) обвинил чемпионку и рекордсменку мира в беге на 100 м с барьерами нигерийку Тоби Амусан в нарушении антидопинговых правил.

«Сегодня AIU обвинил меня в нарушении правил из-за пропуска трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев. Я намерена оспорить это обвинение в трибунале до начала августовского чемпионата мира», — написала спортсменка в соцсетях.

Она также отметила, что чиста и проходила тестирование через несколько дней после третьего «пропущенного теста». По её словам, спортсменка верит, что это дело разрешится её пользу и она сможет выступить на чемпионате мира.

26-летняя Амусан завоевала золото в беге на 100 м с барьерами на чемпионате мира 2022 года по лёгкой атлетике в Юджине (США). В полуфинале нигерийка установила мировой рекорд в 12,12 секунды.

Ранее шведский теннисист Микаэль Имер дисквалифицирован на полтора года за нарушение антидопинговых правил.