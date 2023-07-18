В «Спартаке» заявили, что не стали бы продавать игроков в ЦСКА
«Если бы ЦСКА кого‑то позвал из «Спартака»? Мы бы отказались от такого предложения», — цитирует Малышева «Матч ТВ».
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Хесуса Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.
26-летний парагваец выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатил ЦСКА сумму трансфера Медины одним траншем.