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Булыкин назвал причины успеха «Зенита» в чемпионате России

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, за счёт чего «Зенит» добивается успеха в Российской премьер-лиге.

«Всё вместе взятое: в мастерстве иностранцев, солидном бюджете и работе Семака. В команде собраны очень хорошие легионеры, а также имеется длинная скамейка. У клуба есть возможность подписывать и сильных отечественных игроков. Семак же отлично руководит подопечными и создал классный микроклимат в раздевалке. Это и помогает штамповать победы. В то же время Кубок России они не взяли. И это показало: у всех есть шансы обыграть петербуржцев. Однако на длинной дистанции их сильные качества работают», — сказал он в интервью RT.

Ранее Булыкин заявил, что «Локомотив» стал открытием прошедшего сезона.

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