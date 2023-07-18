Булыкин назвал причины успеха «Зенита» в чемпионате России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, за счёт чего «Зенит» добивается успеха в Российской премьер-лиге.

«Всё вместе взятое: в мастерстве иностранцев, солидном бюджете и работе Семака. В команде собраны очень хорошие легионеры, а также имеется длинная скамейка. У клуба есть возможность подписывать и сильных отечественных игроков. Семак же отлично руководит подопечными и создал классный микроклимат в раздевалке. Это и помогает штамповать победы. В то же время Кубок России они не взяли. И это показало: у всех есть шансы обыграть петербуржцев. Однако на длинной дистанции их сильные качества работают», — сказал он в интервью RT.

Ранее Булыкин заявил, что «Локомотив» стал открытием прошедшего сезона.