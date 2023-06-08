Булыкин: «Локомотив» — открытие сезона

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о команде, которая стала открытием сезона в РПЛ.

«Открытие этого сезона — это «Локомотив», который преобразился после зимней паузы. Из зоны стыковых матчей клуб поднялся до восьмого места — это говорит о многом», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В заключительном матче РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Торпедо» со счётом 3:1. Команда финишировала на восьмой позиции. Чемпионом России стал «Зенит». В топ-3 также вошли ЦСКА и «Спартак».

Ранее Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива» после завершения сезона.