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Булыкин: «Локомотив» — открытие сезона

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о команде, которая стала открытием сезона в РПЛ.
Булыкин: «Локомотив» — открытие сезона
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Открытие этого сезона — это «Локомотив», который преобразился после зимней паузы. Из зоны стыковых матчей клуб поднялся до восьмого места — это говорит о многом», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В заключительном матче РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Торпедо» со счётом 3:1. Команда финишировала на восьмой позиции. Чемпионом России стал «Зенит». В топ-3 также вошли ЦСКА и «Спартак».

Ранее Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива» после завершения сезона.

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