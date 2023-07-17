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Медведев назвал абсолютно приемлемыми условия контракта Фернандеса с «Зенитом»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в стан петербургского клуба.
Медведев назвал абсолютно приемлемыми условия контракта Фернандеса с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы согласовали схему контракта на один год с возможностью продления. Она абсолютно приемлема и для клуба, и для игрока. Эта схема означает, что есть вариант автоматического дальнейшего продления контракта, а есть вариант с договорённостью сторон», — цитирует Медведева РИА Новости.

17 июля «Зенит» объявил о подписании бывшего защитника ЦСКА Фернандеса.

Соглашение подписано на один год с возможностью продления на сезон.

Напомним, что защитник приостановил карьеру по окончании сезона-2021/22. В декабре 2022 года он расторг соглашение с ЦСКА и присоединился к «Интернасьоналу», но в апреле покинул клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012-го по 2022 год. Он провёл за армейскую команду 329 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 47 результативных передач. За сборную России футболист выступал с 2017-го по 2021-й и сыграл в 33 матчах, а также забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Фернандес проходит медосмотр для перехода в «Зенит».

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