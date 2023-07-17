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Metaratings: Маслов может покинуть «Спартак», если клуб купит защитника-легионера

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Защитник «Спартака» Павел Маслов может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Metaratings: Маслов может покинуть «Спартак», если клуб купит защитника-легионера
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает Metaratings.ru, российский защитник может покинуть клуб в случае приобретения красно-белыми иностранного футболиста в линию обороны.

Защитник в сезоне-2022/23 сыграл за «Спартак» 27 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Маслова с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Ранее в агентстве Санчеса сообщили, что работают над переходом игрока в «Спартак».

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