Metaratings: Маслов может покинуть «Спартак», если клуб купит защитника-легионера
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Как сообщает Metaratings.ru, российский защитник может покинуть клуб в случае приобретения красно-белыми иностранного футболиста в линию обороны.
Защитник в сезоне-2022/23 сыграл за «Спартак» 27 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Маслова с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Ранее в агентстве Санчеса сообщили, что работают над переходом игрока в «Спартак».