В агентстве Санчеса сообщили, что работают над переходом игрока в «Спартак»

В агентстве FV Players, представляющем интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, прокомментировали возможный переход своего клиента в «Спартак».

«Переход Санчеса в «Спартак» остаётся одним из возможных вариантов. Мы до сих пор упорно работаем, чтобы это случилось», — цитирует СЭ представителя агентства.

По информации СМИ, красно-белые предложили «Тоттенхэму» около €8—10 млн за колумбийца.

В сезоне-2022/23 27-летний игрок провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в Английской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Санчес в «Спартаке» будет зарабатывать до €3,5 млн в год.