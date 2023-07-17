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Кокорин отметился голевой передачей в предсезонном матче «Фиорентины»

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Российский нападающий Александр Кокорин принял участие в предсезонном матче «Фиорентины», в котором отдал голевую передачу.
Кокорин отметился голевой передачей в предсезонном матче «Фиорентины»
  • Legion-Media
  • © ZUMAPRESS.Com

«Фиалки» в ходе предсезонной подготовки провели встречу со своей молодёжной командой. Матч завершился со счётом 8:1 в пользу главной команды, а россиянин отметился результативным пасом на Луку Йовича.

Минувший сезон Кокорин провёл на Кипре, выступая на правах аренды за «Арис». Он был признан лучшим игроком национального чемпионата.

Ранее Кокорин вошёл в состав «Фиорентины» на первый тренировочный сбор.

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