Кокорин отметился голевой передачей в предсезонном матче «Фиорентины»

Российский нападающий Александр Кокорин принял участие в предсезонном матче «Фиорентины», в котором отдал голевую передачу.

«Фиалки» в ходе предсезонной подготовки провели встречу со своей молодёжной командой. Матч завершился со счётом 8:1 в пользу главной команды, а россиянин отметился результативным пасом на Луку Йовича.

Минувший сезон Кокорин провёл на Кипре, выступая на правах аренды за «Арис». Он был признан лучшим игроком национального чемпионата.

Ранее Кокорин вошёл в состав «Фиорентины» на первый тренировочный сбор.