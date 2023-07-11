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Кокорин вошёл в состав «Фиорентины» на первый тренировочный сбор

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Российский нападающий Александр Кокорин отправится в Италию для прохождения первого учебно-тренировочного сбора с «Фиорентиной».

32-летний форвард вошёл в состав итальянской команды, сообщает пресс-служба клуба из Флоренции.

Уточняется, что сборы пройдут на клубной базе «Фиорентины». Тренировки начнутся 13 июля. Всего на сборы были вызваны 35 футболистов.

Кокорин в сезоне-2022/23 выступал в кипрском «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». Он забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах.

Экс-форвард московского «Спартака» был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что клуб ещё находится в переговорах по Кокорину.

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