Кокорин вошёл в состав «Фиорентины» на первый тренировочный сбор
32-летний форвард вошёл в состав итальянской команды, сообщает пресс-служба клуба из Флоренции.
Уточняется, что сборы пройдут на клубной базе «Фиорентины». Тренировки начнутся 13 июля. Всего на сборы были вызваны 35 футболистов.
Кокорин в сезоне-2022/23 выступал в кипрском «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». Он забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах.
Экс-форвард московского «Спартака» был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.
Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что клуб ещё находится в переговорах по Кокорину.