Шпилевский: «Арис» ещё в переговорах по Кокорину

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что клуб ещё находится в переговорах по нападающему Александру Кокорину.

«Пока ничего не ясно. Мы ещё в переговорах. Каждый час меняется информация. Так что сами ждём», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

32-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал в кипрском «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». Он забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах.

Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

Ранее агент Кокорина заявил, что футболист начнёт подготовку к сезону вместе с «Фиорентиной».