Шпилевский: «Арис» ещё в переговорах по Кокорину
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«Пока ничего не ясно. Мы ещё в переговорах. Каждый час меняется информация. Так что сами ждём», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
32-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал в кипрском «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». Он забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах.
Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.
Ранее агент Кокорина заявил, что футболист начнёт подготовку к сезону вместе с «Фиорентиной».