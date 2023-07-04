Агент Кокорина: Саша начнёт подготовку к сезону вместе с «Фиорентиной»

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина высказался о будущем своего клиента.

«Саша начнёт подготовку к сезону вместе с «Фиорентиной». Саша вернётся из отпуска вместе с командой. «Арис» отказался от идеи возвращения Кокорина? Не комментирую. Спросите у «Ариса», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

32-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал в кипрском «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». Он забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Кокорин не вернётся в «Арис».